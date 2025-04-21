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«Боги снукера были против меня». Уилсон — о сенсационном поражении в первом раунде ЧМ-2025

«Боги снукера были против меня». Уилсон — о сенсационном поражении в первом раунде ЧМ-2025
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Чемпион мира 2024 года английский снукерист Кайрен Уилсон, занимающий вторую строчку в рейтинге, прокомментировал сенсационное поражение в первом раунде чемпионата мира — 2025 от представителя Китая Лэй Пэйфаня (39-й номер рейтинга) в решающем фрейме — 9:10.

«Я не думаю, что сделал слишком много ошибок в начале сессии, но чувствовал, что боги снукера были против меня. Отдаю должное Лэй Пэйфаню, который держался, будучи дебютантом, и желаю ему всего наилучшего на турнире. После поражения кажется, что сезон потрачен впустую, но это просто говорит победитель во мне», — приводит слова Уилсона TNT Sports.

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