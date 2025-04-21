«Нельзя себе это позволять». Дюплантис — о страхе проиграть

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис поделился своим мнением о том, насколько для него важно не допускать боязни проигрыша.

«Нельзя себе это позволять. Такой страх убивает тебя ещё до того, как ты начнёшь думать о плохом и накручивать себя. Поэтому я стараюсь максимально всё упростить. Я представляю, что хочу, чтобы произошло, и подхожу к этому с максимальной уверенностью. И это действительно очень важно», – приводит слова легкоатлета AS.

Дюплантис является действующим рекордсменом мира. В прошлом сезоне он установил новый мировой рекорд, прыгнув на 6,26 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в польской Силезии.