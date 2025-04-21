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Дюплантис рассказал, почему прыжки с шестом сближают соперников в прыжковом секторе

Дюплантис рассказал, почему прыжки с шестом сближают соперников в прыжковом секторе
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Двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис поделился своим мнением о том, почему прыгуны с шестом находятся в хороших отношениях во время соревнований, несмотря на то что борются между собой за победу.

«Прыжки с шестом — это очень индивидуальный вид спорта, и, наверное, именно поэтому он так сближает соперников, несмотря на то что мы конкурируем между собой. То, что сделает другой, никак не влияет на мои прыжки и мои решения. Я соревнуюсь с самим собой и с планкой. Думаю, именно это создаёт такое чувство товарищества между нами. Возможно, моя ситуация немного особенная, но вообще прыжки с шестом — это немного странная дисциплина, и мы, кто ею занимается, тоже немного странные. Наверное, это нас и объединяет. Поддерживать друг друга стало почти традицией», – приводит слова спортсмена AS Diario.

Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Для 24-летнего Дюплантиса это золото стало вторым на Олимпийских играх, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м.

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