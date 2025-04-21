Чемпион ОИ Арман Дюплантис назвал человека, который значит для него «абсолютно всё»

Двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис рассказал о том, кто является самым важным человеком в его карьере.

«Отец для меня значит абсолютно всё. Именно он привёл меня в прыжки с шестом, именно он влюбил меня в этот спорт. Его любовь и страсть к прыжкам передались и мне. И сделал он это так, что я смог найти свой собственный путь, но при этом он всегда был рядом, чтобы помочь в любой момент. Мы прыгали всё время, неважно где. Могли прыгать в полночь или в час ночи — когда угодно. У нас была небольшая установка во дворе дома, и мы её со временем расширяли, чтобы она подходила мне, пока я прыгал всё выше и выше. Он очень старался ради того, чтобы я оказался там, где я сейчас, и я безмерно благодарен ему за это», — приводит слова шведского легкоатлета AS.

Напомним, Дюплантис выиграл Олимпийские игры — 2024 в Париже, установив мировой рекорд – 6,25 м. Спустя несколько недель он установил новый мировой рекорд на этапе «Бриллиантовой лиги» в польской Силезии – 6,26 м.