Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент МОК выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

Президент МОК выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на новость о смерти Папы Римского. Папа Римский ушёл из жизни в своей резиденции в Ватикане сегодня, 21 апреля. Ему было 88 лет.

«С кончиной Его Святейшества Папы Франциска мы теряем большого друга и сторонника олимпийского движения. Его поддержка миссии мира и солидарности Олимпийских игр и многочисленных инициатив МОК по беженцам была непоколебимой. Покойтесь с миром», — приводит слова Баха пресс-служба МОК в соцсетях.

Томас Бах покинет пост президента МОК 24 июня, его место займёт Кирсти Ковентри, избранная в марте новой главой организации.

Материалы по теме
Ефимова и Рылов останутся без чемпионата мира? Что мы узнали о нашем плавании по итогам ЧР
Ефимова и Рылов останутся без чемпионата мира? Что мы узнали о нашем плавании по итогам ЧР
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android