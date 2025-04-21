Президент МОК выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на новость о смерти Папы Римского. Папа Римский ушёл из жизни в своей резиденции в Ватикане сегодня, 21 апреля. Ему было 88 лет.

«С кончиной Его Святейшества Папы Франциска мы теряем большого друга и сторонника олимпийского движения. Его поддержка миссии мира и солидарности Олимпийских игр и многочисленных инициатив МОК по беженцам была непоколебимой. Покойтесь с миром», — приводит слова Баха пресс-служба МОК в соцсетях.

Томас Бах покинет пост президента МОК 24 июня, его место займёт Кирсти Ковентри, избранная в марте новой главой организации.