Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Мельникова рассказала, из-за чего снялась с Кубка России

Гимнастка Мельникова рассказала, из-за чего снялась с Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио-2020 российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о том, что стало причиной её снятия с Кубка России по спортивной гимнастике – 2025.

«Решение сняться с Кубка России далось мне непросто. Я долго сомневалась. Но после многочисленных консультаций мы с тренерами и врачами всё же приняли это решение. Сейчас участие в Кубке России для меня – это риск. Впереди два важных старта – Универсиада и чемпионат России.

Сейчас я чувствую себя хорошо, прохожу курс лечения. Признаюсь, что я от него уже слегка устала, но поняла, что стоит уделить ему должное внимание, ведь эта травма у меня уже хроническая. Нога болит на протяжении последних пяти лет, но раньше она беспокоила меня меньше, а сейчас, наверное, из-за возраста это стало происходить чаще», – приводит слова гимнастки сайт Федерации гимнастики России.

Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 в японском Токио в командном первенстве. Также на Олимпиаде-2020 она выиграла две бронзовые награды в вольных упражнениях и в личном многоборье. Российские гимнасты не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Материалы по теме
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Материалы по теме
Российские гимнасты подали апелляции на отказы в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android