18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин выиграл турнир в Испании

Чемпион мира 2024 года по рапиду, 18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин стал победителем шахматного турнира Open Semana Santa в Испании. По итогам девяти туров соревнований Мурзин набрал 7,5 балла. Столько же набрали ещё три шахматиста, однако россиянин обошёл их по дополнительным показателям.

В заключительном туре Мурзин сыграл вничью с китайским гроссмейстером Лу Шанлэем.

Шахматы. Турнир Open Semana Santa, Испания. Итоговое положение:

Володар Мурзин (Россия) – 7,5 балла. Лу Шанлэй (Китай) – 7,5 балла. Василий Иванчук (Украина) – 7,5 балла. Панаяппан Сетхураман (Индия) – 7,5 балла. Марк Смирнов (Казахстан) – 7. Савва Ветохин (Россия) – 7.

Напомним, согласно регламенту соревнований, шахматисты сыграли девять туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.