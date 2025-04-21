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18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин выиграл турнир в Испании

18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин выиграл турнир в Испании
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Чемпион мира 2024 года по рапиду, 18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин стал победителем шахматного турнира Open Semana Santa в Испании. По итогам девяти туров соревнований Мурзин набрал 7,5 балла. Столько же набрали ещё три шахматиста, однако россиянин обошёл их по дополнительным показателям.

В заключительном туре Мурзин сыграл вничью с китайским гроссмейстером Лу Шанлэем.

Шахматы. Турнир Open Semana Santa, Испания. Итоговое положение:

  1. Володар Мурзин (Россия) – 7,5 балла.
  2. Лу Шанлэй (Китай) – 7,5 балла.
  3. Василий Иванчук (Украина) – 7,5 балла.
  4. Панаяппан Сетхураман (Индия) – 7,5 балла.
  5. Марк Смирнов (Казахстан) – 7.
  6. Савва Ветохин (Россия) – 7.

Напомним, согласно регламенту соревнований, шахматисты сыграли девять туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход.

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