Путин подписал закон, разрешающий лицам без гражданства РФ быть волонтёрами в спорте

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 2 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Согласно ему, лица без гражданства официально получат право быть волонтёрами на физкультурных и спортивных мероприятиях.

«Внести в пункт 3 статьи 2 федерального закона от 4 декабря 2007 года изменения, заменив «и иностранные граждане» словами «иностранные граждане и лица без гражданства» и дополнив после слова «гражданам» словами «и лицам», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте правовой информации.

Подписание данного закона устраняет правовой пробел, существовавший ранее. В частности, в законах РФ о благотворительной деятельности и международных соревнованиях была прописана возможность участия лиц без гражданства в волонтёрских инициативах, однако из-за несовпадения норм лица без гражданства не могли участвовать в спортивных мероприятиях на тех же условиях, что и граждане России или иностранцы, что создавало юридические трудности.