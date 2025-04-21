Кенийка Локеди с рекордом выиграла Бостонский марафон – 2025, у мужчин лучшим стал Корир

Завершился второй марафон серии World Marathon Majors – Бостонский марафон. Старейший забег в мире в 2025 году прошёл в 129-й раз в истории.

У женщин Бостонский марафон – 2025 с рекордом выиграла 31-летняя кенийка Шарон Локеди. Она преодолела дистанцию в 42,2 км за 2 часа 17 минут и 22 секунды, побив рекорд трассы (2:19.59), установленный эфиопкой Бузунеш Дебой ещё в 2014 году.

У мужчин победу в марафоне одержал ещё один представитель Кении — Джон Корир. Он пробежал дистанцию за 2:04.45, что является вторым лучшим временем среди мужчин в истории Бостонского марафона (с 1897 года) после кенийца Джеффри Мутая (2:03.03 в 2011 году). Отметим, что на старте забега Корир упал, однако быстро смог сократить своё отставание.

Нельзя не отметить, что брат Корира Уэсли — тоже марафонец, он выигрывал Бостонский марафон в 2012 году.