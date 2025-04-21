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Арман Дюплантис стал спортсменом года по версии Laureus

Арман Дюплантис стал спортсменом года по версии Laureus
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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис стал «Спортсменом года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

За это звание Дюплантис боролся с:

  • испанцем Карлосом Алькарасом (теннис, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира);
  • нидерландцем Максом Ферстаппеном (автоспорт, четырёхкратный чемпион Формулы-1);
  • французом Леоном Маршаном (плавание, четырёхкратный чемпион Олимпиады-2024);
  • словенцем Тадеем Погачаром (велоспорт, трёхкратный чемпион многодневки «Тур де Франс»).

В прошлом году эту награду забрал легендарный сербский теннисист Новак Джокович. Именно он вручил Дюплантису приз.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

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