Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Симона Байлз стала спортсменкой года по версии Laureus. Оно обошла Соболенко и Бонмати

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала «Спортсменкой года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная 25-я церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

За победу в данной номинации Байлз боролась с:

белоруской Ариной Соболенко (теннис, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира);

(теннис, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира); испанкой Айтаной Бонмати (футбол, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, двукратная обладательница «Золотого мяча»);

(футбол, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, двукратная обладательница «Золотого мяча»); нидерландкой Сифан Хассан (лёгкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2024 в марафоне);

(лёгкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2024 в марафоне); кенийкой Фаит Кипьегон (лёгкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2025 в беге на 1,5 км);

(лёгкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2025 в беге на 1,5 км); американкой Сидни Маклафлин (лёгкая атлетика, двукратная чемпионка Олимпиады-2024 (в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4x400 м)).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.