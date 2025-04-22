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Горносько блистала в изящном красном костюме, Варфоломеев завораживала лентой. Лучшие фото

Горносько блистала в изящном красном костюме, Варфоломеев завораживала лентой. Лучшие фото
Алина Горносько и Дарья Варфоломеев
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С 18 по 20 апреля в Баку (Азербайджан) состоялся второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Победительницей многоборья стала итальянка София Раффаэли, второе место заняла Таисия Онофрийчук (Украина), третье — Стиляна Николова (Болгария). Действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев стала четвёртой.

Однако без медалей Варфоломеев не осталась: ей покорились упражнения с булавами и лентой. В упражнениях с мячом победила экс-россиянка Вера Туголукова.

Лучшие фото с этапа Кубка мира по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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