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Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России после 10 лет работы

Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России после 10 лет работы
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Двукратная олимпийская чемпионка в личном многоборье, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Канаева сообщила, что покидает тренерский состав сборной России спустя 10 лет работы.

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым!» — написала Канаева в социальных сетях.

Отметим, что Евгения в марте 2025 года получила нейтральный статус в качестве тренера.

Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье (в групповых упражнениях — Наталья Лаврова, Елена Посевина и Анастасия Близнюк), 17-кратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная чемпионка в многоборье.

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