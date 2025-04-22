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Определились полуфиналисты мужской гандбольной Суперлиги

Определились полуфиналисты мужской гандбольной Суперлиги
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Определились все участники полуфиналов мужской Суперлиги-2024/2025. За путёвки в финал поспорят ставропольский «Виктор», «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) и «Чеховские медведи» (Чехов).

Первую полуфинальную пару составили «Виктор» и «Зенит», во втором полуфинале сыграют ЦСКА и «Чеховские медведи». «Виктор» в 1/4 финала был сильнее снежинского «Динамо-Сунгуль» (29:29, 29:28), «Зенит» обыграл краснодарский СКИФ (29:25, 32:26), ЦСКА в четвертьфинале прошёл «Пермских медведей» (Пермь) (25:25, 36:35), а «Чеховские медведи» были сильнее астраханского «Динамо» (36:29, 38:25). Первый полуфинальный матч Суперлиги-2024/2025 пройдёт 26 апреля. Ставропольский «Виктор» сыграет против питерского «Зенита». 27 апреля пройдёт первый матч между ЦСКА и «Чеховскими медведями».

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».

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