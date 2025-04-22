23 россиянина получили нейтральный статус от Международной федерации конного спорта

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила до соревнований в нейтральном статусе 23 российских спортсмена, об этом сообщает ТАСС.

Среди получивших нейтральный статус значатся Евгения Давыдова, Александра Изместьева, Анна Сущева, Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич, Софи-Антуанетта Вавилов.

Отметим, что в ноябре 2023 года на заседании бюро FEI было принято решение о разработке мер по определению критериев для допуска российских спортсменов, лошадей и персонала к международным стартам в нейтральном статусе.