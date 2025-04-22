Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир по художественной гимнастике между Россией и Беларусью

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир по художественной гимнастике между Россией и Беларусью
Комментарии

С 23 по 26 апреля в Петербурге, в Центре художественной гимнастики «Жемчужина» состоится матчевая встреча между командами Петербурга и Минска, посвящённая 80-летию Победы.

В турнире примут участие сильнейшие гимнастки России и Беларуси, в том числе абсолютная чемпионка России, двукратный серебряный призёр Игр стран БРИКС и чемпионка Игр БРИКС в упражнении с обручем Мария Борисова и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в упражнении с лентой Алина Горносько.

На полях турнира для участниц из обеих команд будет организована масштабная культурная программа. Завершится матчевая встреча гала-концертом «Эхо Победы в наших сердцах» 26 апреля.

Материалы по теме
Фото
Горносько блистала в изящном красном костюме, Варфоломеев завораживала лентой. Лучшие фото
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android