В Санкт-Петербурге пройдёт турнир по художественной гимнастике между Россией и Беларусью

С 23 по 26 апреля в Петербурге, в Центре художественной гимнастики «Жемчужина» состоится матчевая встреча между командами Петербурга и Минска, посвящённая 80-летию Победы.

В турнире примут участие сильнейшие гимнастки России и Беларуси, в том числе абсолютная чемпионка России, двукратный серебряный призёр Игр стран БРИКС и чемпионка Игр БРИКС в упражнении с обручем Мария Борисова и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в упражнении с лентой Алина Горносько.

На полях турнира для участниц из обеих команд будет организована масштабная культурная программа. Завершится матчевая встреча гала-концертом «Эхо Победы в наших сердцах» 26 апреля.