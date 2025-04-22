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«Это уничтожение карьеры!» Пловчиха Егорова — о непопадании в состав сборной на ЧМ

«Это уничтожение карьеры!» Пловчиха Егорова — о непопадании в состав сборной на ЧМ
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Призёр чемпионатов Европы по плаванию россиянка Анна Егорова больно отреагировала на решение тренерского состава не брать её в состав сборной для участия в международных стартах.

«Вошла в четвёрку на эстафету — и сделала это честно, усилием, характером, без поблажек. Но вместо поддержки в грубой форме мне дали понять: шансов у меня нет. Потому что я — возрастная. Потому что есть молодые и, по их мнению, более перспективные. Но мне хочется спросить: разве характер и готовность бороться до конца — это не то, что должно цениться? Разве не за это мы уважаем спортсменов вне зависимости от их возраста? Мне известно, что тренер одной из юниорок даже не хотел, чтобы она ехала на чемпионат мира — слишком тяжёлая серия стартов, не выдержит форма. Но руководство настояло. Хотя знали: я готова. Я — здесь. Я уже сделала невозможное, чтобы вернуться. И, если дело в визах, билетах, деньгах — я могла бы всё это сделать сама. Как делала и раньше. Я тренируюсь за границей, у меня есть серия стартов — Маре Нострум, чемпионат Франции, всё, чтобы доказать форму. Я могла отобраться. Мне просто не дали шанса. И то, что происходит сейчас, — это не просто несправедливость. Это уничтожение карьеры. Медленное, тихое, через игнор. Я не прошу привилегий. Я прошу честного отношения. Шанса. Потому что я его заслужила», – написала Егорова в своём телеграм-канале.

На чемпионате России – 2025, который также являлся отборочным к чемпионату мира – 2025, Егорова дважды стала бронзовым призёром, завоевав награды на 400 м и на 800 м вольным стилем.

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