«Моё тело буквально развалилось». Симона Байлз — о своём состоянии после ОИ-2024

Семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала, как чувствовала себя после окончания соревнований на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Моё тело стареет. Я это почувствовала в Париже. В конце соревнований вернулась в Олимпийскую деревню, зашла в лифт — и моё тело буквально развалилось: я проболела 10 дней», — приводит слова Байлз издание L’Equipe.

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году Симона завоевала три золотых и одну серебряную медали. 21 апреля 2025 года состоялось вручение наград премии Laureus, где Байлз получила награду в номинации «Спортсменка года». Также в этой номинации были представлены белорусская теннисистка Арина Соболенко, испанская футболистка Айтана Бонмати, а также легкоатлетки Сифан Хассан (Нидерланды), Сидни Маклафлин (США) и Фаит Кипьегон (Кения).