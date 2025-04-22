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Симона Байлз рассказала, примет ли она участие в ОИ-2028

Симона Байлз рассказала, примет ли она участие в ОИ-2028
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Семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала, собирается ли она принимать участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

«Многие думают, что подготовка к Олимпиаде — это всего лишь усиленная работа на один год, но на самом деле это четыре года подготовки перед Играми. Конечно, это Лос-Анджелес, это США. Но я не уверена, что продолжу. В любом случае я там буду — либо в качестве участницы, либо на трибунах», – приводит слова Байлз издание L’Equipe.
На прошедших Олимпийских играх в Париже 2024 года Симона выиграла три золотых медали, став чемпионкой в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Для 28-летней Байлз Олимпийские игры – 2028 могут стать четвёртыми в карьере.

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