В Федерации водных видов спорта России отреагировали на претензии пловчихи Егоровой

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин отреагировал на претензии в адрес организации со стороны пловчихи Анны Егоровой. Егорова ранее назвала «уничтожением карьеры» отношение к ней федерации.

«Отбор на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проводился по итогам чемпионата России по плаванию в Казани в соответствии с критериями, опубликованными на сайте Федерации водных видов спорта России. Для участия спортсменам необходимо занять первое или второе место в финале соревнований и выполнить отборочный норматив, утверждённый ФВВСР.

Анна Егорова не выполнила все необходимые условия для отбора, она была третьей в личных дистанциях. Эстафетный состав формируется из спортсменов, выполнивших критерии отбора.

Эстафетный состав формируется из четырёх спортсменов, показавших наивысший результат, с суммарным временем не ниже шестого места в эстафетном плавании на прошедшем чемпионате мира. К сожалению, женская эстафета 4×200 не прошла отбор», — приводит слова Коротышкина «Матч ТВ».

На чемпионате России – 2025, который также являлся отборочным к чемпионату мира – 2025, Егорова дважды стала бронзовым призёром, завоевав награды на 400 м и на 800 м вольным стилем.