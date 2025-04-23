Спортивный директор оценил шансы сборной России по дзюдо на золото ЧЕ-2025

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов высказался о медальных перспективах российских спортсменов на ЧЕ-2025 в Черногории.

«На этом чемпионате практически все команды выступят в первых составах. Лидеры Европы – Франция, Грузия, Азербайджан, привезли сильнейших спортсменов в своих весовых категориях. Что касается сборной России, важно понимать, что в начале нового олимпийского цикла всегда сложно определять состав. Потому что есть старожилы и лидеры, такие как Армен Адамян, Инал Тасоев, которые заслужили место в сборной своими результатами, но также подбирается и перспективная молодёжь, особенно в женской команде. На чемпионате Европы важно не просто удачно побороться, но и сделать выводы с прицелом на будущие старты, в частности, чемпионат мира, который пройдёт уже через два месяца в Будапеште. В этой связи поменялась и наша общая подготовка. Понятно, что в спорте загадывать сложно, но мы надеемся на две-три золотые медали по итогам континентального турнира», — приводит слова Денисова пресс-служба ОКР.

ЧЕ-2025 по дзюдо пройдёт с 23 по 27 апреля в Подгорице.