В Федерации дзюдо России высказались о шансах на возвращение россиянам флага и гимна

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил, что в организации работают над возвращением российским дзюдоистам флага и гимна.

«Президент Федерации дзюдо России Сергей Игоревич Соловейчик активно ведёт эту работу. Уже сделан первый шаг – нас допустили до командных соревнований. Надеемся, что в ближайшее время будем одной из первых федераций, кто получит право выступать на международных турнирах с флагом и гимном нашей страны. Мы очень этого ждём», — приводит слова Денисова пресс-служба ОКР.

Отметим, что с 23 по 27 апреля в Подгорице (Черногория) проходит чемпионат Европы — 2025 по дзюдо. Сборная России была допущена до участия в командном турнире под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).