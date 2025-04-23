Дзюдоисты Аюб Блиев и Мурад Чопанов вышли в финал чемпионата Европы — 2025

Российские дзюдоисты Аюб Блиев и Мурад Чопанов вышли в решающую стадию чемпионата Европы — 2025, который проходит в Подгорице (Черногория).

В полуфинале весовой категории до 60 кг Аюб Блиев на двух «ваза-ари» одолел француза серебряного призёра ОИ-2024 Луку Мхеидзе, а в финале встретится с грузином чемпионом мира Георгием Сардалашвили. В весе до 66 кг Мурад Чопанов поборол итальянца Маттео Пираса и в схватке за золото сойдётся с французом Дайки Бубой. Финалы начнутся после 17:00 мск.

В женской части турнира в весе до 48 кг не смогли выйти в полуфиналы Марина Воробьёва и Сабина Гилязова. В весе до 52 кг Карина Ефимова также осталась без медали.