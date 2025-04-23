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Россиянин Аюб Блиев стал серебряным призёром чемпионата Европы по дзюдо

Россиянин Аюб Блиев стал серебряным призёром чемпионата Европы по дзюдо
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Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал серебро на чемпионате Европы в Подгорице (Черногория). Блиев, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финальной схватке уступил представителю Грузии Георгию Сардалашвили.

В полуфинале весовой категории до 60 кг Аюб Блиев на двух «ваза-ари» одолел француза серебряного призёра ОИ-2024 Луку Мхеидзе.

В полуфинале в весовой категории до 66 кг Мурад Чопанов поборол итальянца Маттео Пираса и в схватке за золото сойдётся с французом Дайки Бубой. В женской части турнира в весе до 48 кг не смогли выйти в полуфиналы Марина Воробьёва и Сабина Гилязова. В весе до 52 кг Карина Ефимова также осталась без медали.

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