World Aquatics вернула нейтральный статус российскому пловцу Гирёву

Международная федерация плавания (World Aquatics) вернула нейтральный статус российскому пловцу Ивану Гирёву. Он числится в списках, опубликованных на официальном сайте организации.

Гирёв получил нейтральный статус в 2023 году. Чуть позже российский пловец отозвал его и World Aquatics исключили его из списков нейтральных спортсменов. Гирёв выиграл серебряную награду в эстафете 4х200 на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Он имеет в своём активе серебряную награду чемпионата мира — 2019, а также две золотые и одну бронзовую медали чемпионата Европы — 2021.

Напомним, для участия в международных стартах под эгидой World Aquatics российские спортсмены должны получать нейтральный статус. Ранее международная федерация плавания разрешила российским пловцам принимать участие в чемпионате мира — 2025, который пройдет в Сингапуре.