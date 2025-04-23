Россиянин Мурад Чопанов завоевал серебро на чемпионате Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Мурад Чопанов стал серебряным призёром чемпионата Европы, который проходит в Подгорице (Черногория). В схватке за золото в весовой категории до 66 кг он уступил представителю Франции Дайки Бубе.

Напомним, в полуфинале в весовой категории до 66 кг Мурад Чопанов поборол итальянца Маттео Пираса.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал серебро на чемпионате Европы в Подгорице. Блиев, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финальной схватке уступил представителю Грузии Георгию Сардалашвили.

В женской части турнира в весе до 48 кг не смогли выйти в полуфиналы Марина Воробьёва и Сабина Гилязова. В весе до 52 кг Карина Ефимова также осталась без медали.