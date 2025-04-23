Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы

Российские самбисты завоевали шесть золотых и одну серебряную медаль в первый день чемпионата Европы, который проходит в Лимасоле (Кипр).

У мужчин в боевом самбо золотые медали завоевали Алдар Намсараев (весовая категория до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном самбо лучшими стали Денис Калинин (до 79 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг). У женщин в спортивном самбо золото завоевала Дарья Кузьмина (до 59 кг), серебро — София Емелюкова (до 50 кг).

Напомним, на чемпионате Европы в Лимасоле россияне выступают в нейтральном статусе. Турнир завершится 27 апреля.