Шпажист Артём Саркисян стал победителем чемпионата России по фехтованию в соревновании шпажистов. В финале турнира Саркисян победил Романа Селютина. Поединок завершился со счётом 15:6 в пользу Артёма.

Третье место разделили Михаил Белозеров, уступивший Саркисяну в полуфинале, и Егор Ломага, проигравший Селютину.

Чемпионат России по фехтованию продлится до 28 апреля. Соревнования проходят в Уфе. На турнире участвуют 600 спортсменов из 32 регионов России. В ходе состязаний они разыграют 12 комплектов медалей в таких дисциплинах, как шпага, рапира, сабля для мужчин и женщин в личном и командном первенствах.