Спецслужбы Польши проводят обыски в НОК страны по делу о коррупции

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил об обысках в Национальном олимпийском комитете, баскетбольном союзе и других организациях страны по делу об экономических преступлениях.

«Сегодня утром по поручению Гданьской региональной прокуратуры агенты CBA проводят обыски по делу о выставлении фальшивых счетов-фактур по НДС, содержащих ложные сведения. Они изымают документацию и электронные носители данных, необходимые для расследования, в том числе в Польском олимпийском комитете, Польской баскетбольной ассоциации и Польской баскетбольной лиге», — написал Добжиньский в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Национальная налоговая администрация Польши начала проверку в олимпийском комитете после неудачного выступления польских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, где атлеты завоевали 10 медалей, в том числе одну золотую.