Лале Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Ириной Винер

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала россиянке Лале Крамаренко в нейтральном статусе из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным источника, Крамаренко было отказано из-за совместного фото с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, а также из-за того, что она принимала участие в гала-концерте, посвящённом Дню защитника Отечества, и из-за поддержки СВО спортивным клубом ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет в социальных сетях.

Решение FIG является окончательным и подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено исключительно в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сообщается, что Крамаренко подала иск в CAS.