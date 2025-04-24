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Лариса Латынина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Лариса Латынина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв вручил девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыниной орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Вклад Ларисы Латыниной в развитие спорта колоссален. Сегодня Ларисе Семеновне уже 90 лет, но она по-прежнему бодра. После церемонии вручения ордена мы попили с ней и её семьей чаю, она рассказала о некоторых эпизодах своей спортивной карьеры, о внуках и правнуках. Вдумайтесь: заслуженного мастера спорта СССР она получила в 1956 году, почти 70 лет назад», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Латынина — Заслуженный мастер спорта СССР (1956), девятикратная олимпийская чемпионка (1956, 1960, 1964), неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962) в личных и командных соревнованиях, Заслуженный тренер СССР (1972), Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин.

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