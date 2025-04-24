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«1 000 000%». Ронни О'Салливан назвал фаворита чемпионата мира — 2025 по снукеру

«1 000 000%». Ронни О'Салливан назвал фаворита чемпионата мира — 2025 по снукеру
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Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан назвал Джадда Трампа фаворитом чемпионата мира — 2025 по снукеру.

«1 000 000%. Для меня его единственной опасностью был Кайрен Уилсон, потому что Кайрен хорошо сочетается с Джаддом. Ему нравится эта игра, он один из немногих топ-игроков, которому нравится играть с Джаддом. Это делает игру действительно хорошей. Есть ещё много снукеристов, которые могут составить конкуренцию Джадду, но он определённо фаворит», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 19 апреля по 5 мая. Ежегодно мировое первенство проводится в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд ЧМ-2025 — £ 2 395 000. Победитель получит £ 500 тыс.

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