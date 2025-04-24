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Ронни О'Салливан сообщил, что поменял кий впервые за много лет

Ронни О'Салливан сообщил, что поменял кий впервые за много лет
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан рассказал, почему сменил марку кия к чемпионату мира по снукеру 2025 года.

«Я перепробовал много киев. Всю жизнь я пользовался кием Джона Пэрриса, он был для меня отличным, но найти подходящий было непросто.

Лет 15 назад мне пришлось использовать другой кий, кажется, Хант и О'Бирн. Сейчас я вынужден использовать кий другой марки, поэтому уверен, что Джон не слишком доволен. Он готовит для меня несколько киев, но этот оказался прекрасным.

В нём есть всё необходимое. У него титановый наконечник. Говорят, он не отскакивает, но всякий раз, когда я его ударяю, он отскакивает, так что это вылетело в трубу», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

О'Салливан разбил свой старый кий, которым он пользовался с начала 2010-х годов, на турнире Championship League в январе. Бóльшую часть своей карьеры он играл киями Джона Пэрриса, но теперь перешёл на модель Тома Прарама.

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