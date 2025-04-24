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О'Салливан — о вражде с Картером: у нас всё в порядке. Это было просто сгоряча

О'Салливан — о вражде с Картером: у нас всё в порядке. Это было просто сгоряча
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Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан признался, что они с Али Картером перестали враждовать.

«У нас с Али всё в порядке. Я, вероятно, переживал не лучшие времена, он тоже, вероятно, переживал не лучшие времена. Мы говорили что-то, а потом думали: «Зачем я это сказал?» Это просто было сгоряча.

Я тренировался с Али, когда он был ребёнком, ему было 13 или 14 лет. Думал, что этот ребёнок вырастет особенным. Провёл много времени, играя с ним. Он хороший парень», – приводит слова О'Салливана TNT Sports.

Напомним, между О'Салливаном и Картером появились разногласия, переросшие в стычку на ЧМ-2018. Тогда Али и Ронни столкнулись плечами и перекинулись парой нелестных фраз. Арбитру пришлось разнимать спортсменов и вынести обоим по предупреждению.

Ещё один инцидент произошёл на «Мастерсе» в 2024 году. После проигранного финала Картер заявил, что О'Салливан неподобающе вёл себя по ходу поединка.

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