УЕФА обсуждает с Латвией и Литвой вопрос допуска сборной Беларуси до ЧЕ по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает с федерациями футбола Латвии и Литвы вопрос участия сборной Беларуси а чемпионате Европы по футзалу 2026 года, который пройдёт в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).

«Сообщаем, что сборная Беларуси прошла квалификацию и примет участие в финальном турнире. Мы находимся в контакте с обеими принимающими ассоциациями по этому вопросу», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, ранее глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступили против участия сборной Беларуси в турнире. Они заявили, что не планируют пускать белорусских спортсменов на свои территории.