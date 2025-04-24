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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл чемпионат Европы — 2025

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл чемпионат Европы — 2025
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22-летний представитель Кургана, российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы — 2025 в весовой категории до 73 кг. Престижные соревнования проходят в Подгорице (Черногория).

В финальной схватке Лаврентьев удержанием в партере победил двукратного серебряного призёра чемпионатов мира, чемпиона Европы — 2021 итальянца Мануэля Ломбардо.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали француз Жоан‑Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.

Для Лаврентьева это первая в карьере победа на чемпионате Европы. В прошлом году он завоевал серебро.

Отметим, что для сборной России, выступающей в Подгорице под флагом и гимном Международной федерации дзюдо (IJF) и под аббревиатурой IJF, это первое золото на соревнованиях.

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