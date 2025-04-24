«Я бы тоже всех послал». Непомнящий высказался о скандале с Карлсеном на ЧМ по шахматам

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о дресс-коде на официальных турнирах на фоне скандала с Магнусом Карлсеном.

«Лет 10 назад на Кубке мира был скандал: молодой гроссмейстер пришёл в шортах, организатор увидел и попросил переодеться, а у того ничего не было. Ему сказали, что всё, он проиграл, у него поражение. С тех пор начали обсуждать, что шахматист должен выглядеть опрятно, разработали дресс-код года три-четыре назад. Меня из-за него дважды чуть не сняли с одного и того же турнира. Это были чемпионаты мира в Алма-Ате и в Нью-Йорке.

Тогда я говорил на повышенных тонах с организаторами, потому что оделся по их гайдлайну. А им не понравилось, что свитер с надписью, и попросили переодеться.

С Карлсеном был скандал не то, что не пустили, а что снялся. Я об этом узнал от журналистов, а меня в этот же день оштрафовали. Я выиграл первую партию, но мог и уступить. Если бы проиграл, а ещё бы ко мне кто-то подошёл и сказал, чтобы я пошёл переодеваться, и выписал штраф, я бы, наверное, всех послал и тоже бы снялся», — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».