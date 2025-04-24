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Ян Непомнящий заявил, что ставит цель добиться звания чемпиона мира

Ян Непомнящий заявил, что ставит цель добиться звания чемпиона мира
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Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о цели достичь звания чемпиона мира.

— Ты продолжаешь идти к званию чемпиона мира. Это цель?
— Конечно. То, почему я всё ещё играю в шахматы, — просто играть… У меня всегда было так, что если не борюсь за первое место в турнире, то теряю мотивацию и его доигрываю. Когда есть большая цель, мне проще собраться, — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».

Напомним, Ян Непомнящий дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году российский шахматист уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года — китайцу Дин Лижэню.

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