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Российский дзюдоист признался, что вдохновлялся Овечкиным перед победой на ЧЕ-2025

Российский дзюдоист признался, что вдохновлялся Овечкиным перед победой на ЧЕ-2025
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22-летний представитель Кургана, российский дзюдоист Данил Лаврентьев прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2025 в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке Лаврентьев удержанием в партере победил двукратного серебряного призёра чемпионатов мира, чемпиона Европы — 2021 итальянца Мануэля Ломбардо.

«Я безмерно счастлив — давно уже ничего не выигрывал, а сегодня наконец-то взял золото чемпионата Европы. Я поменял подготовку, убрал лишнюю ОФП и почти всё время провожу на ковре. Сегодняшняя форма была отличной. Я даже не устал, мышцы не болят. Сегодня выиграл у принципиального соперника, Ломбардо я дважды проигрывал и не мог позволить себе сделать это в третий раз. Мой план был выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Буду работать, работать, работать.

Надеюсь, что своим золотом я открою золотой счёт нашей команды, и в ближайшие дни наши ребята тоже будут брать медали. Хочу поучаствовать и в командном турнире, максимально помочь. Перед схватками сегодня слушал музыку и смотрел мотивирующие ролики с сильными людьми, спортсменами. В их числе был Овечкин и его победный танец после рекорда, это помогает отвлечься», — приводит слова Лаврентьева ТАСС.

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