«Будто на беговой дорожке». Ян Непомнящий рассказал, какие нагрузки испытывают шахматисты

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, какие нагрузки испытывают профессиональные шахматисты во время турниров.

— Шахматы ближе всего к теннису по составу команды и подготовке?

— Как вид спорта, не знаю. Снукер можно назвать видом спорта? Думаю, ближе всего к нему. Спортивная составляющая в шахматах, да. Потому что кажется, что пришёл, фигурки подвинул, ничего тяжелее ферзя не держал. Нужна общая выносливость. Мы играли с Карякиным на ТВ финальный матч с пульсометрами. У меня был высокий пульс, 150-160 в цейтноте, хотя я сидел, ничего не делал, не крутил педали. А было ощущение, будто на беговой дорожке, уже полчаса. У меня был пульс 160, а у него 90-110. Ему, наверное, проще в этом плане, он чуть спокойнее.

У Карлсена, возможно, вообще пульс был 70-80. Возможно, у него такая особенность организма или он настолько вынослив в плане кардио.

— Какие способы вернуть себя в норму?

— Никаких. Но, если так совпало, что это твой ход и ответственное решение, с большей вероятностью ты ошибешься. На бумаге всё гладко: дыхательные упражнения, подержать себя за мочку уха. Есть тысяча способов в пособиях, говорили врачи, а у тебя, условно, 10 секунд и ты должен доиграть, и у соперника 10 секунд. И в этот момент у тебя фигачит пульс.

Было забавно, когда писали на шоу врачи, рекомендовали понаблюдаться, что это может о чём-то говорить. Писали психологи с советами вывода соперника из себя. Понятно, они пишут из лучших побуждений. Они хотят тебе помочь, но у меня не так много попыток, чтобы что-то тестировать, — — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».