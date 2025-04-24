Российские самбисты завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Российские самбисты завоевали пять золотых медалей на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Лимасоле (Кипр).

Во второй день соревнований золотые медали у мужчин завоевали Павел Иванов (весовая категория до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Сергей Рябов (до 88 кг) и Степан Солдатенков (свыше 98 кг). В боевом самбо золотую медаль завоевал Павел Пантелеев (до 64 кг).

Кроме того, в боевом самбо серебряным призёром соревнований стал Алексей Иванов (до 79 кг), бронзовым — Магомед Гасанов (до 98 кг). В женском турнире серебряную медаль завоевала Диана Гамидова (до 65 кг), бронзовую — Анастасия Поликарпова (до 54 кг).

После двух соревновательных дней на счету российских самбистов 11 золотых медалей. Напомним, на чемпионате Европы в Лимасоле россияне выступают в нейтральном статусе. Турнир завершится 27 апреля.