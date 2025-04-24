Непомнящий — об инциденте Карлсена на ЧМ: в ФИДЕ пошли на компромисс

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об инциденте с дисквалификацией норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду из-за несоблюдения дресс-кода.

«Думаю, Карлсен снялся не только из-за того, что не хотел переодеваться и идти на уступки, хотя это абсурд заставлять людей переодеваться. Ведь кто-то живёт в соседней гостинице, а кому-то нужно проехать половину Нью-Йорка.

Допустим, Карлсен совершил финишный рывок и занял место в первой десятке. Но это ему неинтересно, потому что для него это место, он эти чемпионаты выигрывал раз пять подряд, особенно по блицу выигрывает почти всё. И точно самое у меня — либо борюсь за первые места, либо интерес угасает…

У Карлсена там ещё своя подоплёка, они ругались с ФИДЕ по поводу турнира по шахматам Фишера, который сейчас Магнус активно промоутирует. В какой-то момент в ФИДЕ пошли на компромисс, чтобы Карлсон и Накамура сыграли на ЧМ в Нью-Йорке, потому что без них турнир был бы менее привлекательным в медийном плане.

Они уже говорили на повышенных тонах, всё было натянуто и тут поднесли спичку. Можно ли зажечь спичку о джинсы? Об некоторые, видимо, можно (улыбается)», — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».