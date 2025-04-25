«Было по-настоящему страшно». Ронни О'Салливан – о причинах паузы в выступлениях

Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан рассказал, почему брал паузу в выступлениях.

«Я стараюсь уйти от того, что мешает. Дошло до того, что я не мог смотреть на собственную игру, потому что видел, в чём проблема, но не понимал, как её исправить. Сейчас я над этим работаю, и ощущения пока странные.

«Когда я полностью перестраивал игру в 2000 году с тренером Фрэнком Адамсоном, понадобился год, прежде чем всё снова стало получаться. Сейчас я снова должен пройти этот путь. Мне нужно создать пространство, чтобы кий мог двигаться свободно. Были моменты, когда я просто не мог двигать кием вперёд-назад, и это было по-настоящему страшно. Такое уже бывало в прошлом, и тогда я смог выйти из этого состояния через игру. Но сейчас, после изменений в стойке и других технических аспектах, всё накопилось, и я полностью потерял связь с кием — пропали тайминг, чувство удара, ощущение», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

Напомним, зимой О'Салливан отказался от участия в турнире «Мастерс», а также в Welsh Open и Weide Cup World Open.