Ронни О'Салливан рассказал, когда планирует завершить карьеру

Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан рассказал о планах на карьеру.

«Я даю себе два года. Больше никаких выставочных матчей и отвлекающих факторов. Я буду помогать в академии в Саудовской Аравии, мне нравится эта работа, и, надеюсь, удастся сделать нечто подобное в Великобритании, потому что моя настоящая страсть — помогать другим и делиться опытом. Это позволяет мне самому учиться у других. А кроме того, только турниры и хорошая физическая форма», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.

49-летний О'Салливан — семикратный чемпион мира, член снукерного Зала славы с 2012 года.