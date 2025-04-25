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Дмитрий Тарасов: появление Лиги марафонов БРИКС взбудоражило аудиторию

Дмитрий Тарасов: появление Лиги марафонов БРИКС взбудоражило аудиторию
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Директор забегов «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов рассказал о реакции аудитории по поводу создания Лиги марафонов БРИКС.

«Создание Лиги марафонов БРИКС повлияло на количество участников. На марафоне в Казани оно выросло в два раза. Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге вырос в полтора раза. Московский марафон тоже растёт. Но в связи с изменением площадок старта и финиша мы, конечно же, не можем вырасти так быстро. Нам нужно обкатать новую площадку, и поэтому мы очень аккуратно отнеслись к процессу увеличения количества квот на забеги. Сейчас у нас уже нет свободных мест на 10 км на Московском марафоне, и уже фактически заканчиваются квоты на марафон. Квоты на корпоративную эстафету и детский забег тоже закончились достаточно быстро.

Появление Лиги марафонов БРИКС взбудоражило аудиторию. Очень многие захотели пробежать все три марафона. Увеличилось ли количество иностранцев? Мы наблюдаем пока за этой тенденцией. Однозначно растёт количество стран-участников. Это в основном азиатский и индийский сегмент. Именно оттуда начинают потихонечку ехать к нам. И это при том, что мы пока ещё не присоединили ни один из марафонов стран БРИКС», – заявил Дмитрий Тарасов.

Лига марафонов БРИКС объединяет крупнейшие забеги России: в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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