«Мы не где-то там на задворках». Тарасов — об отношении к Московскому марафону в мире

Директор забегов «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов поделился тем, как относятся к Московскому марафону в мире.

«Так или иначе разговор о наших марафонах уже вовсю идёт. Посещая международные конгрессы, которые были во Вьетнаме, в Японии, мы видим, как на нас реагируют. Международные крутые марафоны, которые входят в серию «Мэйджорс», в хорошем смысле озадачены тем, что мы не стоим на месте, не опустили руки. Все они, наоборот, рады, что мы продолжаем думать о развитии.

У нас даже был случай, когда на одном из конгрессов подошёл человек, который в World Athletics отвечает за получение лейблов марафонами. Он сказал, что обращает внимание, как мы ведём работу с профессиональными атлетами. «Вы большие молодцы, очень качественно делаете свою работу. Я даже смотрел трансляцию, она очень высокого качества. Это прям the best of the best. Вы большие молодцы, двигайтесь дальше», – сказал он. Для меня эта оценка имеет большое значение. Она показывает, что в мире на нас реально обращают внимание. Мы не где-то там на задворках, мы уже близки к ним», – заявил Дмитрий Тарасов.

Отметим, что Московский марафон является самым массовым забегом в России. На его старт в 2023 году вышли более 29 тыс. человек.