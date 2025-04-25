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«Мы не уступаем». Инна Черноблавская сравнила Московский марафон с серией «Мэйджорс»

«Мы не уступаем». Инна Черноблавская сравнила Московский марафон с серией «Мэйджорс»
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Менеджер элитных спортсменов «Бегового сообщества» Инна Черноблавская провела параллель между Московским марафоном и забегами серии «Мэйджорс».

«В мире есть две разные истории развития забегов. Например, Валенсия – это марафон, который движется по пути самостоятельного развития. Они никогда не присоединялись ни к каким лигам. Они поставили свою цель в формировании профессиональных составляющих, улучшения и роста в этом аспекте. А Чикаго и Берлин – это структура «Мэйджорс». Коммерческая история, основанная на призовом фонде, на элитных бюджетах.

Технологически мы соответствуем всем требованиям этой семёрки «Мэйджорс». Мы ни в чём им не уступаем. Стать частью этой структуры долгое время было нашей мечтой и целью. Мы считали эту цель достижимой, но геополитическая ситуация изменила наше целеполагание.

В 2023 году возникла Лига марафонов БРИКС. Это один из возможных альтернативных вариантов. Любой забег, как я уже сказала, развивается либо самостоятельно, либо в составе какой-то лиги, какого-то объединения. Сейчас весь мир становится многополярным, и спорт тоже. Допускаю, что в будущем лига сможет составить достойную конкуренцию «Мэйджорс». Но при этом я делаю ставку на самостоятельное развитие наших забегов, так же как и Валенсия. То есть это две параллельные истории, которые могут привести к результату», – заявила Инна Черноблавская.

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