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Чемпионат мира — 2025 по снукеру: результаты первого раунда

На чемпионате мира — 2025 по снукеру завершились партии 1/16 финала. Действующий чемпион турнира англичанин Кайрен Уилсон уступил китайцу Лэй Пэйфаню. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами раунда.

Снукер. Чемпионат мира — 2025. Шеффилд (Англия). 1/16 финала. Результаты: