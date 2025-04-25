Чемпионат мира — 2025 по снукеру: результаты первого раунда
На чемпионате мира — 2025 по снукеру завершились партии 1/16 финала. Действующий чемпион турнира англичанин Кайрен Уилсон уступил китайцу Лэй Пэйфаню. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами раунда.
Снукер. Чемпионат мира — 2025. Шеффилд (Англия). 1/16 финала. Результаты:
- Кайрен Уилсон (Англия) – Лэй Пэйфань (Китай) – 9:10;
- Нил Робертсон (Австралия) – Крис Вейклин (Англия) – 8:10;
- Барри Хокинс (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 9:10;
- Марк Уильямс (Уэльс) – У Ицзэ (Китай) – 10:8;
- Сяо Годун (Китай) – Мэтью Селт (Англия) – 10:4;
- Марк Селби (Англия) – Бен Вулластон (Англия) – 8:10;
- Люка Бресель (Бельгия) – Райан Дэй (Уэльс) – 10:7;
- Джадд Трамп (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:4;
- Ронни О’Салливан (Англия) – Али Картер (Англия) – 10:4;
- Шон Мёрфи (Англия) – Дэниел Уэллс (Уэльс) – 10:4;
- Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10;
- Си Цзяхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:6;
- Дин Цзюньхуэй (Китай) – Зак Сурети (Англия) – 10:7;
- Джон Хиггинс (Шотландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 10:7;
- Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 10:6;
- Джек Джонс (Уэльс) – Чжао Синьтун (Китай) – 4:10.
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