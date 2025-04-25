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Стали известны итоги первого раунда драфта НФЛ — 2025

Стали известны итоги первого раунда драфта НФЛ — 2025
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Состоялась церемония первого раунда драфта НФЛ — 2025. Под первым номером «Теннесси Тайтенс» выбрали квотербека Кэма Уорда из университета Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами раунда.

НФЛ. Все выборы первого раунда

  • «Теннесси»: QB Кэм Уорд (Майами)
  • «Джексонвилл»: CB/WR Трэвис Хантер (Колорадо) — обмен с «Кливлендом» на три позиции вверх
  • «НЙ Джайентс»: Edge Абдул Картер (Пенн Стейт)
  • «Нью-Ингленд»: OT Уилл Кэмпбелл (Луизиана Стейт)
  • «Кливленд»: DT Мейсон Грэм (Мичиган) — обмен с «Джексонвиллом» на три позиции вниз
  • «Лас-Вегас»: RB Эштон Дженти (Бойзи Стейт)
  • «НЙ Джетс»: OT Арманд Мембу (Миссури)
  • «Каролина»: WR Тетайроа Макмиллен (Аризона)
  • «Нью-Орлеан»: OT Келвин Бэнкс (Техас)
  • «Чикаго»: TE Колстон Лавленд (Мичиган)
  • «Сан-Франциско»: Edge Майкел Уильямс (Джорджия)
  • «Даллас»: OG Тайлер Букер (Алабама)
  • «Майами»: DT Кеннет Грант (Мичиган)
  • «Индианаполис»: TE Тайлер Уоррен (Пенн Стейт)
  • «Атланта»: LB Джейлон Уокер (Джорджия)
  • «Аризона»: DT Уолтер Нолен (Ол Мисс)
  • «Цинциннати»: Edge Шемар Стюарт (Техас А&М)
  • «Сиэтл»: OG Грей Зейбел (Сев. Дакота Стейт)
  • «Тампа-Бэй»: WR Эмека Эбука (Огайо Стейт)
  • «Денвер»: CB Джадей Бэррон (Техас)
  • «Питтсбург»: DT Деррик Хэрмон (Орегон)
  • «ЛА Чарджерс»: RB Омарион Хэмптон (Сев. Каролина)
  • «Грин-Бэй»: WR Мэттью Голден (Техас)
  • «Миннесота»: OG Донован Джексон (Огайо Стейт)
  • «НЙ Джайентс»: QB Джексон Дарт (Ол Мисс) — обмен с «Хьюстоном» на девять позиций вверх
  • «Атланта»: Edge Джеймс Пирс (Теннесси) — обмен с «ЛА Рэмс» на 20 позиций вверх
  • «Балтимор»: S Малакай Старкс (Джорджия)
  • «Детройт»: DT Тайлик Уильямс (Огайо Стейт)
  • «Вашингтон»: OT Джош Конерли (Орегон)
  • «Баффало»: CB Максвелл Хейрстон (Кентукки)
  • «Филадельфия»: LB Джехад Кэмпбелл (Алабама) — обмен с «Канзас-Сити» на одну позицию вверх
  • «Канзас-Сити»: OT Джош Симмонс (Огайо Стейт) — обмен с «Филадельфией» на одну позицию вниз
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