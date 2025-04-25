Стали известны итоги первого раунда драфта НФЛ — 2025
Состоялась церемония первого раунда драфта НФЛ — 2025. Под первым номером «Теннесси Тайтенс» выбрали квотербека Кэма Уорда из университета Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами раунда.
НФЛ. Все выборы первого раунда
- «Теннесси»: QB Кэм Уорд (Майами)
- «Джексонвилл»: CB/WR Трэвис Хантер (Колорадо) — обмен с «Кливлендом» на три позиции вверх
- «НЙ Джайентс»: Edge Абдул Картер (Пенн Стейт)
- «Нью-Ингленд»: OT Уилл Кэмпбелл (Луизиана Стейт)
- «Кливленд»: DT Мейсон Грэм (Мичиган) — обмен с «Джексонвиллом» на три позиции вниз
- «Лас-Вегас»: RB Эштон Дженти (Бойзи Стейт)
- «НЙ Джетс»: OT Арманд Мембу (Миссури)
- «Каролина»: WR Тетайроа Макмиллен (Аризона)
- «Нью-Орлеан»: OT Келвин Бэнкс (Техас)
- «Чикаго»: TE Колстон Лавленд (Мичиган)
- «Сан-Франциско»: Edge Майкел Уильямс (Джорджия)
- «Даллас»: OG Тайлер Букер (Алабама)
- «Майами»: DT Кеннет Грант (Мичиган)
- «Индианаполис»: TE Тайлер Уоррен (Пенн Стейт)
- «Атланта»: LB Джейлон Уокер (Джорджия)
- «Аризона»: DT Уолтер Нолен (Ол Мисс)
- «Цинциннати»: Edge Шемар Стюарт (Техас А&М)
- «Сиэтл»: OG Грей Зейбел (Сев. Дакота Стейт)
- «Тампа-Бэй»: WR Эмека Эбука (Огайо Стейт)
- «Денвер»: CB Джадей Бэррон (Техас)
- «Питтсбург»: DT Деррик Хэрмон (Орегон)
- «ЛА Чарджерс»: RB Омарион Хэмптон (Сев. Каролина)
- «Грин-Бэй»: WR Мэттью Голден (Техас)
- «Миннесота»: OG Донован Джексон (Огайо Стейт)
- «НЙ Джайентс»: QB Джексон Дарт (Ол Мисс) — обмен с «Хьюстоном» на девять позиций вверх
- «Атланта»: Edge Джеймс Пирс (Теннесси) — обмен с «ЛА Рэмс» на 20 позиций вверх
- «Балтимор»: S Малакай Старкс (Джорджия)
- «Детройт»: DT Тайлик Уильямс (Огайо Стейт)
- «Вашингтон»: OT Джош Конерли (Орегон)
- «Баффало»: CB Максвелл Хейрстон (Кентукки)
- «Филадельфия»: LB Джехад Кэмпбелл (Алабама) — обмен с «Канзас-Сити» на одну позицию вверх
- «Канзас-Сити»: OT Джош Симмонс (Огайо Стейт) — обмен с «Филадельфией» на одну позицию вниз
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