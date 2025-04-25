Стали известны итоги первого раунда драфта НФЛ — 2025

Состоялась церемония первого раунда драфта НФЛ — 2025. Под первым номером «Теннесси Тайтенс» выбрали квотербека Кэма Уорда из университета Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами раунда.

НФЛ. Все выборы первого раунда

«Теннесси»: QB Кэм Уорд (Майами)

«Джексонвилл»: CB/WR Трэвис Хантер (Колорадо) — обмен с «Кливлендом» на три позиции вверх

«НЙ Джайентс»: Edge Абдул Картер (Пенн Стейт)

«Нью-Ингленд»: OT Уилл Кэмпбелл (Луизиана Стейт)

«Кливленд»: DT Мейсон Грэм (Мичиган) — обмен с «Джексонвиллом» на три позиции вниз

«Лас-Вегас»: RB Эштон Дженти (Бойзи Стейт)

«НЙ Джетс»: OT Арманд Мембу (Миссури)

«Каролина»: WR Тетайроа Макмиллен (Аризона)

«Нью-Орлеан»: OT Келвин Бэнкс (Техас)

«Чикаго»: TE Колстон Лавленд (Мичиган)

«Сан-Франциско»: Edge Майкел Уильямс (Джорджия)

«Даллас»: OG Тайлер Букер (Алабама)

«Майами»: DT Кеннет Грант (Мичиган)

«Индианаполис»: TE Тайлер Уоррен (Пенн Стейт)

«Атланта»: LB Джейлон Уокер (Джорджия)

«Аризона»: DT Уолтер Нолен (Ол Мисс)

«Цинциннати»: Edge Шемар Стюарт (Техас А&М)

«Сиэтл»: OG Грей Зейбел (Сев. Дакота Стейт)

«Тампа-Бэй»: WR Эмека Эбука (Огайо Стейт)

«Денвер»: CB Джадей Бэррон (Техас)

«Питтсбург»: DT Деррик Хэрмон (Орегон)

«ЛА Чарджерс»: RB Омарион Хэмптон (Сев. Каролина)

«Грин-Бэй»: WR Мэттью Голден (Техас)

«Миннесота»: OG Донован Джексон (Огайо Стейт)

«НЙ Джайентс»: QB Джексон Дарт (Ол Мисс) — обмен с «Хьюстоном» на девять позиций вверх

«Атланта»: Edge Джеймс Пирс (Теннесси) — обмен с «ЛА Рэмс» на 20 позиций вверх

«Балтимор»: S Малакай Старкс (Джорджия)

«Детройт»: DT Тайлик Уильямс (Огайо Стейт)

«Вашингтон»: OT Джош Конерли (Орегон)

«Баффало»: CB Максвелл Хейрстон (Кентукки)

«Филадельфия»: LB Джехад Кэмпбелл (Алабама) — обмен с «Канзас-Сити» на одну позицию вверх

«Канзас-Сити»: OT Джош Симмонс (Огайо Стейт) — обмен с «Филадельфией» на одну позицию вниз