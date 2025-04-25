Вархольм заявил о желании побить мировой рекорд на старте «Бриллиантовой лиги» в Китае

Олимпийский чемпион 2021 года норвежский легкоатлет Карстен Вархольм высказался о желании побить собственный мировой рекорд на дистанции 300 метров с барьерами — 33,26 секунды. Обновить секунды норвежец планирует во время первого этапа «Бриллиантовой лиги» в Сямыне (Китай), который пройдёт 26 апреля.

«Я пропустил сезон в помещении, чтобы больше тренироваться. Пусть и не хочется это осознавать, но я начинаю стареть. Вот почему мне нужно заботиться об этих бедных ногах, которые уже много лет под нагрузкой.

Я пытался улучшить своё лучшее время в прошлом году, но не смог. Надеюсь, мне удастся сделать это в этот раз в Сямыне. Я сделаю всё возможное, чтобы улучшить свой рекорд», — приводит слова спортсмена NRK.